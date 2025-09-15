Bari, via Argiro si rinnova: “Una strada più attrattiva e funzionale”

Questa mattina a Bari è stato inaugurato il cantiere per la riqualificazione di via Argiro, un intervento che interesserà anche gli isolati agli angoli con via Putignani e via Calefati. L’opera, finanziata con 4.537.388 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è prevista in conclusione entro maggio 2026.

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha commentato l’avvio dei lavori: “Oggi apriamo il cantiere che cambierà il volto di via Argiro, che diventerà una strada più attrattiva, moderna, funzionale e verde. Anche questa mattina, come nei giorni precedenti, ho voluto incontrare i commercianti e i residenti, per ribadire il nostro impegno a ridurre al minimo i disagi, inevitabili quando si vive una fase di trasformazione così importante. Gli isolati interessati dai lavori saranno sette, cui si aggiungeranno altri quattro agli incroci con via Putignani e via Calefati. Abbiamo stimato circa 90 giorni di lavori per ogni isolato e, a regime, procederemo in contemporanea su una doppia coppia di isolati. Cominciamo oggi con i due più vicini a corso Vittorio Emanuele, sui quali c’è l’impegno a preservare le antiche basole laviche, d’intesa con la Sovrintendenza e secondo il cronoprogramma già discusso con commercianti e residenti. Sottolineo, inoltre, che, per ogni isolato, i lavori interesseranno da subito i marciapiedi, per procedere speditamente alla sistemazione definitiva dei camminamenti laterali. Dopo questa prima fase, l’accesso ai negozi e alle abitazioni sarà garantito tramite un camminamento provvisorio e, successivamente, con la pavimentazione definitiva ampia circa tre metri. Questo consentirà alle recinzioni di cantiere di occupare solo la parte centrale della strada, riducendo l’impatto sulla vita dei cittadini, soprattutto in prossimità del Natale”.

L’intervento complessivo interesserà circa 14mila metri quadrati. Via Argiro sarà trasformata in una rambla moderna, sulla scia di via Sparano, con nuove pavimentazioni, marciapiedi uniformi e un’attenzione particolare alla conservazione delle basole laviche storiche. Saranno piantumate essenze arboree come Lagerstroemia rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii, creando spazi d’ombra e percorsi pedonali più accoglienti, con impianti di irrigazione a basso impatto ambientale.

L’organizzazione dei cantieri prevede lavori simultanei su due isolati di via Argiro e un isolato alla volta su via Putignani e via Calefati, per interferire il meno possibile con il traffico e la vita dei residenti e delle attività commerciali. Inoltre, le pavimentazioni storiche saranno rimosse, catalogate e ricollocate sotto la supervisione degli archeologi, per coniugare sicurezza, funzionalità e tutela del patrimonio.

