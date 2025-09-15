LUNEDì, 15 SETTEMBRE 2025
Regolamento di conti tra ultras in Salento, finisce a pistolettate

Ferito 17enne, ma non è grave

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Settembre 2025 - 10:41
Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un colpo di pistola mentre, insieme ad alcuni amici, si trovava vicino ad un bar alla periferia di Ruffano, in Salento.
E’ accaduto poco prima dell’una della notte scorsa.

Lo studente, raggiunto dalla pistolettata al bacino, non è in pericolo di vita. E’ ricoverato in ospedale a Tricase dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo si trovava davanti ad un bar quando è giunta un’auto da dove sono partiti più colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha colpito anche un’auto parcheggiata, dietro la quale il 17enne aveva trovato riparo. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Le indagini sembrano propendere per un regolamento dei conti nel mondo degli ultras.

