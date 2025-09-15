Bari, finti carabinieri e finto nipote per truffare gli anziani: soldi e gioielli sottratti ai nonni

Lo scorso 12 settembre la Polizia di stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane di 19 anni residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Accertamenti, compiuti nella fase delle indagini preliminari, necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

La misura è stata eseguita da personale del Commissariato di P.S. di Putignano, a San Giovanni a Teduccio (Na), con il supporto degli agenti del Commissariato San Giovanni Barra della Questura di Napoli.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’arrestato, nei mesi scorsi, in concorso con un complice 47enne deferito in stato di libertà, si era reso responsabile nel Comune di Putignano di una truffa ai danni di un’anziana di 93 anni, raggirata con la nota tecnica del “falso Carabiniere”.

La vittima, indotta in errore da uno pseudo “nipote” che sosteneva di trovarsi in difficoltà e di essere trattenuto presso una Caserma, aveva consegnato la somma di 5.000 euro in contanti a un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri. I truffatori avevano poi tentato di ottenere ulteriori 1.500 euro e gioielli in oro, richiesta fortunatamente non andata a buon fine grazie all’intervento dei familiari della donna.

Gli investigatori della Polizia di Stato, grazie a una scrupolosa attività d’indagine supportata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare i responsabili e a ricostruire nel dettaglio le modalità della truffa.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.