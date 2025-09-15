LUNEDì, 15 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,791 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,791 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, un algoritmo per predire pandemie: i progetti del dipartimento di Fisica

Presentati strumenti innovativi per diagnosi precoci e monitoraggio dell’inquinamento

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Settembre 2025 - 12:46
foto blum
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

Dalla diagnostica oncologica non invasiva all’analisi ambientale avanzata, il Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell’Università di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari ha aperto le porte del progetto europeo QuaSiModO (Quantum Sensing and Modeling for One-Health), illustrando alle imprese e agli attori del territorio una gamma di tecnologie all’avanguardia con forte potenziale applicativo.

In ambito medico, i ricercatori hanno presentato dispositivi microfluidici in grado di isolare cellule tumorali nei liquidi corporei senza ricorrere a marcatori chimici, e sensori QEPAS capaci di rilevare biomarcatori tumorali nel respiro umano. Grazie a superfici ultra-sottili di anticorpi, è possibile ottenere diagnosi precoci anche di patologie complesse come il tumore del pancreas, mentre una “pelle elettronica” flessibile e sensibile apre nuove prospettive per protesi intelligenti e robotica indossabile.

Sul fronte dell’imaging medico, il Dipartimento collabora con il Cern e l’INFN per sviluppare sensori Pixel Chamber e sistemi di tomografia Pet-Tof di nuova generazione, con una precisione temporale senza precedenti. Questi strumenti consentono monitoraggi più accurati durante trattamenti oncologici e riducono l’esposizione del paziente alle radiazioni. Le innovazioni si estendono anche all’ambiente e alla sicurezza pubblica: dai dispositivi portatili per rilevare sostanze tossiche o radioattive, fino a sensori per monitorare in tempo reale l’inquinamento atmosferico e gas vulcanici, come l’acido solfidrico nei Campi Flegrei, fornendo dati preziosi per protezione civile e prevenzione.

Il progetto QuaSiModO integra inoltre intelligenza artificiale e calcolo quantistico, con modelli predittivi per correlare inquinamento e malattie croniche o neurodegenerative, sistemi per lo studio di malattie trasmesse da vettori e algoritmi per l’analisi di immagini ecografiche e di risonanza magnetica. Queste soluzioni digitali permettono di selezionare dati critici in tempo reale, migliorando la diagnostica e la gestione delle emergenze sanitarie.

“Il dipartimento di fisica – ha commentato Roberto Bellotti, direttore del DIF e nuovo rettore dell’Università di Bari –  ha aperto un dialogo concreto con le imprese, ponendo le basi per trasformare prototipi di laboratorio in soluzioni reali per la salute, l’ambiente e lo sviluppo tecnologico del territorio”. Il progetto coinvolge anche INFN, CNR e spin-off innovativi del Dipartimento, come PolySense Innovations, Flying DEMon, RAISE e QSENSATO, confermando Bari come centro di eccellenza nella ricerca quantistica applicata al One-Health.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Mercato del lavoro in Puglia: il...

La Puglia chiuderà il 2024 con un picco di occupati che...
- 15 Settembre 2025
Dalla città

Bari, via Argiro si rinnova: “Una...

Questa mattina a Bari è stato inaugurato il cantiere per la...
- 15 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Bari, basta alibi: il tempo stringe...

Il Bari esce dalle prime tre giornate di campionato con un...
- 15 Settembre 2025
Cronaca

Molfetta, musicista colpito in processione: identificato...

È stato identificato l’autore dell’aggressione ai danni di Vincenzo Minervini, il...
- 15 Settembre 2025