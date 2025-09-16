Bari, sindaco e assessore all’avvio dell’anno scolastico e della mensa

Questa mattina il sindaco Vito Leccese e l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola hanno portato il loro saluto alla comunità scolastica della scuola primaria Rodari di Japigia dell’istituto comprensivo Japigia 2 Torre a Mare (via Attilio Corrubia 1), in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“L’anno scolastico inizia con il sorriso e la gioia di questi bambini e bambine, in una giornata che si ispira a due valori condivisi e due sentimenti che riuniscono la comunità scolastica e tutta la nostra città: la pace e la speranza – ha dichiarato il sindaco Leccese -. Ripartiamo con l’impegno dell’amministrazione a essere sempre vicina ai presidi e al corpo docente, che ringrazio per la passione con cui accompagnano nella crescita e nella formazione i nostri alunni e le nostre alunne. Agli studenti va un pensiero speciale e un abbraccio di incoraggiamento. Affronteremo insieme un anno importante, con i cantieri del PNRR che ci consegneranno nuovi asili nido e strutture scolastiche rimodernate, sulle quali l’amministrazione comunale e metropolitana stanno garantendo la massima attenzione per assicurare la migliore conciliazione tra tempi del cantiere e organizzazione didattica”.

Alle ore 12, invece, l’assessore Lacoppola ha partecipato all’avvio del servizio di refezione scolastica nel plesso Marconi dell’istituto comprensivo Duse (via del Faro 6).

“Oggi con grande orgoglio, nel primo giorno dell’anno scolastico fissato dal calendario regionale, inauguriamo anche l’avvio del servizio di refezione scolastiche nelle prime scuole – sottolinea l’assessore Lacoppola -. Un risultato importante, raggiunto grazie all’impegno e al lavoro di squadra delle istituzioni: obiettivo che dovrebbe rappresentare la normalità ma, purtroppo, per fattori esterni alla volontà dell’amministrazione comunale, non sempre è possibile raggiungere. Quest’anno, invece, tutte le scuole assicurano che andranno a regime col servizio entro settembre, e perciò ringrazio gli Uffici scolastici provinciale e regionale, che garantiscono il completamento degli organici nelle scuole, e la ditta appaltatrice. Il faro della nostra azione amministrativa sono il benessere e la serenità della comunità scolastica e delle famiglie, grazie a servizi di qualità, puntuali ed efficienti, e soprattutto inclusivi”.