A partire da oggi, martedì 16 settembre, negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76, si terrà un nuovo ciclo di incontri di sensibilizzazione e screening.

Gli appuntamenti sono promossi dal Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici specializzandi e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Di seguito, il programma dettagliato degli appuntamenti:

Martedì 16 settembre – Prevenzione e informazione: malattie dell’apparato respiratorio: dalle ore 9.30 alle 11.30 incontro informativo sul tema.

Dalle ore 11.30 alle 13.30 esecuzione di screening pneumologico con spirometria, condotto da Andrea Pagliara, medico specializzando in pneumologia

Giovedì 18 settembre – Prevenzione e informazione: malattie infettive: dalle ore 15 alle 17 incontro informativo sul tema.

Dalle ore 17alle 19 esecuzione di screening HIV, epatite B ed epatite C, condotto da Alessandro Cornelli, medico specializzando in malattie infettive

Martedì 23 settembre – Screening HIV, epatite b ed epatite c: dalle ore 9.30 alle 13.30, condotto da Alessandro Cornelli, medico specializzando malattie infettive

Giovedì 25 settembre – Screening pneumologico con spirometria: dalle ore 15 alle 19, condotto da Andrea Pagliara, medico specializzando pneumologia

Venerdì 26 settembre – Oltre la strada: servizi di bassa soglia e strategie di inclusione. Analisi degli strumenti sociosanitari per il contrasto alla povertà estrema: dalle ore 15.30 alle 17.30, condotto da Alessandra Pepe, psicologa, e Chiara Turchiano, assistente sociale.

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it. Per informazioni contattare info@polosociosanitario.it.