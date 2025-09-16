MARTEDì, 16 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,800 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,800 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Settembre di prevenzione: il programma di informazione e screening gratuiti a Bari

Il programma del polo socio sanitario di prossimità in via Re David

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Settembre 2025 - 11:01
foto freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

A partire da oggi, martedì 16 settembre, negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76, si terrà un nuovo ciclo di incontri di sensibilizzazione e screening.

Gli appuntamenti sono promossi dal Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici specializzandi e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

 

Di seguito, il programma dettagliato degli appuntamenti:

 

  • Martedì 16 settembre – Prevenzione e informazione: malattie dell’apparato respiratorio: dalle ore 9.30 alle 11.30 incontro informativo sul tema.

Dalle ore 11.30 alle 13.30 esecuzione di screening pneumologico con spirometria, condotto da Andrea Pagliara, medico specializzando in pneumologia

 

  • Giovedì 18 settembre – Prevenzione e informazione: malattie infettive: dalle ore 15 alle 17 incontro informativo sul tema.

Dalle ore 17alle 19 esecuzione di screening HIV, epatite B ed epatite C, condotto da Alessandro Cornelli, medico specializzando in malattie infettive

 

  • Martedì 23 settembre  – Screening HIV, epatite b ed epatite c: dalle ore 9.30 alle 13.30, condotto da Alessandro Cornelli, medico specializzando malattie infettive

 

  • Giovedì 25 settembre  – Screening  pneumologico con spirometria: dalle ore 15 alle 19, condotto da Andrea Pagliara, medico specializzando pneumologia

 

  • Venerdì 26 settembre – Oltre la strada: servizi di bassa soglia e strategie di inclusione. Analisi degli strumenti sociosanitari per il contrasto alla povertà estrema: dalle ore 15.30 alle 17.30, condotto da Alessandra Pepe, psicologa, e Chiara Turchiano, assistente sociale.

 

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it. Per informazioni contattare info@polosociosanitario.it.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Turista inglese si perde nelle campagne...

 L'allarne è scattato ieri sera intorno alle ore 22.30, nelle campagne...
- 16 Settembre 2025
Dalla città

Settembre di prevenzione: il programma di...

A partire da oggi, martedì 16 settembre, negli spazi del Polo...
- 16 Settembre 2025
Attualità

In Fiera lo stand della Fadoi...

La Federazione dei medici internisti ospedalieri FADOI presenta alla Fiera del...
- 16 Settembre 2025
Dalla città

Bari, tour per turisti e attività...

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale con delega al Turismo Pietro...
- 16 Settembre 2025