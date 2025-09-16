A partire da oggi, martedì 16 settembre, negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76, si terrà un nuovo ciclo di incontri di sensibilizzazione e screening.
Gli appuntamenti sono promossi dal Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.
Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici specializzandi e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.
Di seguito, il programma dettagliato degli appuntamenti:
- Martedì 16 settembre – Prevenzione e informazione: malattie dell’apparato respiratorio: dalle ore 9.30 alle 11.30 incontro informativo sul tema.
Dalle ore 11.30 alle 13.30 esecuzione di screening pneumologico con spirometria, condotto da Andrea Pagliara, medico specializzando in pneumologia
- Giovedì 18 settembre – Prevenzione e informazione: malattie infettive: dalle ore 15 alle 17 incontro informativo sul tema.
Dalle ore 17alle 19 esecuzione di screening HIV, epatite B ed epatite C, condotto da Alessandro Cornelli, medico specializzando in malattie infettive
- Martedì 23 settembre – Screening HIV, epatite b ed epatite c: dalle ore 9.30 alle 13.30, condotto da Alessandro Cornelli, medico specializzando malattie infettive
- Giovedì 25 settembre – Screening pneumologico con spirometria: dalle ore 15 alle 19, condotto da Andrea Pagliara, medico specializzando pneumologia
- Venerdì 26 settembre – Oltre la strada: servizi di bassa soglia e strategie di inclusione. Analisi degli strumenti sociosanitari per il contrasto alla povertà estrema: dalle ore 15.30 alle 17.30, condotto da Alessandra Pepe, psicologa, e Chiara Turchiano, assistente sociale.
Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.
È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it. Per informazioni contattare info@polosociosanitario.it.