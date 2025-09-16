Coldiretti Puglia, mense scolastiche costano 662 euro ad alunno

In Puglia il costo medio annuale delle mense scolastiche, per la scuola dell’infanzia e della primaria, “è di euro 662 euro a bambino”. ” Barletta è la città più economica con 660 euro annui e Andria la più costosa con 1.062 euro annui”. I dati sono diffusi da Coldiretti Puglia in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, sulla base dei dati dell’ottavo report sulle mense di Cittadinanza attiva. Si tratta di numeri “che esigono azioni per calmierare i prezzi ed al contempo tutelare la salute di bambini e ragazzi garantendo la qualità dei prodotti alimentari utilizzati e le corrette condizioni igieniche”, prosegue Coldiretti. “Il mancato rispetto delle regole a tavola – prosegue – è un crimine particolarmente odioso poiché ai danni provocati al sistema economico ed all’occupazione si aggiungono i pericoli per la salute in una fase delicata della crescita, con un genitore su quattro che boccia la qualità dei cibi somministrati”. Per questo, ricorda l’associazione, “è stato firmato il protocollo d’intesa tra Coldiretti e Anci Puglia che imprime una svolta salutista, eliminando i cibi ultra-formulati e con glifosate dai menù, privilegiando negli appalti i cibi locali e chilometro zero che valorizzano le realtà produttive locali e riducono i troppi passaggi intermedi”.