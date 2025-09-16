Giochi gonfiabili, arti circensi e mascotte giganti: Noicattaro si trasforma in parco divertimenti per una sera

Arti circensi, burattini, giochi di magia e gonfiabili: sabato 20 settembre piazza Dossetti a Noicattaro si trasforma in uno speciale parco divertimenti per i più piccoli. Appuntamento a partire dalle ore 20 con il Festival Meraviglia, evento gratuito organizzato per vivere una serata di allegria con tutta la famiglia.

Nel borgo nojano saranno a disposizione del pubblico spettacoli di burattini e magia, performance con bolle giganti e un enorme panda pronto a intrattenere i più piccoli insieme ad altre gioiose mascotte. Piazza Dossetti si trasforma poi in un circo in miniatura grazie alle esibizioni en plein air di trampolieri e giocolieri, oltre a letture animate di fiabe e tanti gonfiabili da scalare in compagnia.

Il Festival Meraviglia è a ingresso libero e vede il patrocinio del Comune di Noicattaro.

“Quest’anno l’estate si conclude con una festa per i bambini, il festival Meraviglia che ogni anno è capace di attrarre grandi e piccini per le strade di Noicattaro – dichiara il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato – Sono tante le novità per il 2025, tra cui la location di piazza Dossetti, che ha già dimostrato lo scorso Carnevale di poter attrarre tantissima gente, e le nuove attrazioni che siamo sicuri meraviglieranno i più piccoli. L’evento è gratuito, quindi vi invitiamo a partecipare numerosi”,