Settimana dal sapore estivo a Bari. Ma a breve possibile cambio di scenario

Fa caldo a Bari e così sarà almeno fino a domenica. “La settimana si apre con la progressiva espansione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale, foriero di condizioni meteorologiche stabili ed in prevalenza soleggiate su Puglia, Molise e Basilicata, che si protrarranno quantomeno fino al 21-22 Settembre – garantisce 3b Meteo – dopodiché i modelli numerici mostrano una tendenza volta ad un possibile cambio di scenario, ancora da verificare e confermare nei prossimi giorni. Da segnalare – continuano gli esperti – solo domani una maggiore variabilità associata a qualche isolato piovasco sui settori appenninici e non escluso anche sull’alta Puglia. Nel frattempo le temperature risulteranno di poco al di sopra delle medie climatiche tipiche del periodo, quindi caldo ma senza particolari eccessi. I venti spireranno da deboli a moderati, a regime di brezza diurna, salvo temporaneo rinforzo da Nord tra mercoledì e giovedì”.