MERCOLEDì, 17 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,824 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,824 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, blitz della polizia all’alba: in manette nove esponenti del clan Strisciuglio

Per traffico di sostanze stupefacenti

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 07:48
Polizia controlli notte
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

Dalle prime luci dell’alba, a Bari e provincia, la Polizia di Stato sta dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone, ritenute appartenenti ad una associazione a delinquere, facente capo al clan Strisciuglio, dedita al traffico e alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa programmata per le ore 10:30 odierne, presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Cinque neo laureate del Poliba premiate...

Un plauso arriva dall’Ordine degli Architetti della BAT a cinque neo...
- 17 Settembre 2025
Cronaca

Omicidio nel Foggiano: ucciso il nipote...

E' stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, con...
- 17 Settembre 2025
Primo Piano

Polizia di Bari attacca sodalizio criminale...

Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Bari ha...
- 17 Settembre 2025
Cronaca

Guidava sono effetto di stupefacenti e...

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su...
- 17 Settembre 2025