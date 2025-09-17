Bari, caccia alle case a prezzi sempre più alti: monolocali per gli studenti fino a 700 euro

Con l’inizio del nuovo anno accademico, gli studenti che decidono di frequentare l’università fuori sede devono affrontare la ricerca dell’alloggio. Tra le varie opzioni, il monolocale può essere una soluzione se si cercano privacy e indipendenza, spazi ad uso esclusivo, maggiore concentrazione e comfort. Ma quali sono i prezzi dei monolocali in affitto nelle città universitarie italiane? A Bari si arriva a spendere per pochi metri 697 euro al mese.

Casa.it ha analizzato i prezzi dei monolocali in affitto a settembre 2025 nelle 20 città universitarie i cui atenei nell’anno accademico 2023/2024 hanno avuto il maggior numero di iscritti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado in una provincia diversa da quella della sede dell’ateneo.

La città universitaria più costosa per affittare un monolocale è Venezia, sede di importanti università, tra cui Ca’ Foscari e Iuav, con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 1.404€/mese. Al secondo posto si posiziona Firenze con un prezzo medio di affitto di 1.107€/mese per i monolocali.

Completa il podio delle città universitarie più costose Milano, che vanta atenei di eccellenza come il Politecnico, l’Università Bocconi, l’Università Cattolica e l’Università Statale, con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 1.064€/mese.

Al quarto posto di questa classifica si colloca Roma, una città con un grandissimo numero di università, tra cui La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 1.018€/mese.

Chiude la top five Genova con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 972€/mese. Nella top ten delle città universitarie più costose ci sono anche Bologna, che ospita l’università più antica del mondo occidentale, con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 961€; Padova con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 893€/mese; Pisa, che ospita l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna, con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 857€/mese; Verona con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 723€/mese; Bari con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 697€/mese.

Più convenienti gli affitti a Napoli, che ospita diversi atenei prestigiosi come la Federico II, l’Orientale e la Parthenope, con un prezzo medio di affitto dei monolocali di 689€/mese, Cagliari, dove i monolocali hanno un prezzo medio degli affitti di 684€/mese, Parma (616€/mese), Torino (592€/mese), Palermo (574€/mese), Pavia (555€/mese), Catania (470€/mese), Perugia (469€/mese), Ferrara (468€). Messina con 376€/mese è la città meno costosa della classifica.