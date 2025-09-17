Campi Salentina, uomo ritrovato grazie al fiuto di un cane dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione a Campi Salentina, nel Leccese, dove un uomo di 64 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri durante il consueto tragitto dalla propria abitazione alla chiesa. La denuncia dei familiari ha subito fatto scattare le ricerche, iniziate già nella notte.

A fare la differenza è stato Marley, un piccolo border collie delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Lecce. Grazie al suo fiuto, il cane ha guidato il conduttore fino a un piccolo parco, dove l’uomo è stato ritrovato privo di sensi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno affidato alle cure necessarie.

Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza e l’efficacia delle unità cinofile nei soccorsi, e il legame straordinario tra uomo e animale che, in questo caso, ha fatto davvero la differenza tra la vita e la morte.﻿