MERCOLEDì, 17 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,835 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,835 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Campi Salentina, uomo ritrovato grazie al fiuto di un cane dei Vigili del Fuoco

L'eroe è il piccolo border collie Marley

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 17:26
foto cane
  • 8 sec
villaggiodelgusto.com

Momenti di apprensione a Campi Salentina, nel Leccese, dove un uomo di 64 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri durante il consueto tragitto dalla propria abitazione alla chiesa. La denuncia dei familiari ha subito fatto scattare le ricerche, iniziate già nella notte.

A fare la differenza è stato Marley, un piccolo border collie delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Lecce. Grazie al suo fiuto, il cane ha guidato il conduttore fino a un piccolo parco, dove l’uomo è stato ritrovato privo di sensi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno affidato alle cure necessarie.

Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza e l’efficacia delle unità cinofile nei soccorsi, e il legame straordinario tra uomo e animale che, in questo caso, ha fatto davvero la differenza tra la vita e la morte.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Campi Salentina, uomo ritrovato grazie al...

Momenti di apprensione a Campi Salentina, nel Leccese, dove un uomo...
- 17 Settembre 2025
Attualità

Bari e Guangzhou, un nuovo capitolo...

Questa mattina, negli spazi della Fiera del Levante, la Città di...
- 17 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Totò Lopez: “Ai tempi di Matarrese...

Il Bari si lecca ancora le ferite dopo il pesante 3-0...
- 17 Settembre 2025
Attualità

Bari, stop all’acqua a Santa Fara...

Acquedotto Pugliese ha programma﻿to per martedì 23 settembre 2025 lavori di...
- 17 Settembre 2025