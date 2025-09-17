Bari e Guangzhou, un nuovo capitolo di cooperazione internazionale

Questa mattina, negli spazi della Fiera del Levante, la Città di Bari e il Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou hanno ufficializzato un nuovo Memorandum d’Intesa nell’ambito del programma europeo IURC (International Urban and Regional Cooperation). Il gemellaggio tra le due città, nato nel 1986, vive oggi una fase di rilancio, ampliando la collaborazione a istituzioni, imprese e centri di ricerca.

Oltre alla firma, sono stati siglati protocolli tra La Gazzetta del Mezzogiorno e il Guangzhou Daily, e si stanno intensificando i contatti tra il Politecnico di Bari e la South China University of Technology, così come tra le Accademie di Belle Arti delle due città. L’obiettivo è promuovere iniziative congiunte, in particolare nel settore dell’arte pubblica urbana e nell’innovazione tecnologica.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha sottolineato l’importanza del rapporto con Guangzhou e le prospettive future: “Il prossimo anno celebreremo con orgoglio il 40° anniversario del gemellaggio. La cooperazione si concentrerà su tecnologie verdi, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana, offrendo opportunità preziose per imprese e istituzioni”.

Alla cerimonia, svoltasi anche in collegamento telematico, hanno partecipato rappresentanti diplomatici italiani e cinesi, mentre nel pomeriggio si è tenuta una sessione di lavoro dedicata alle aziende interessate a nuove joint venture e investimenti nei settori ad alto valore aggiunto.

L’evento rafforza così il legame tra Bari e Guangzhou, aprendo la strada a una collaborazione sempre più concreta e orientata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.﻿