MERCOLEDì, 17 SETTEMBRE 2025
Bari, musiche ed eventi in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti per combattere il degrado

Eventi e iniziative sociali per ridare energia e sicurezza agli spazi pubblici

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 16:14
Un’iniziativa innovativa punta a riportare vita e sicurezza in due delle piazze più frequentate della città: piazza Umberto e piazza Cesare Battisti. Su proposta dell’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale Elisabetta Vaccarella, la giunta comunale ha approvato un prelievo dal fondo di riserva per finanziare un programma sperimentale di animazione e inclusione sociale della durata di otto mesi.

L’obiettivo è chiaro: contrastare il degrado e la marginalità sociale, restituire vivibilità agli spazi pubblici e valorizzarli come luoghi di incontro intergenerazionale e interculturale. La strategia prevede l’organizzazione di eventi culturali, attività didattiche, momenti musicali e performance artistiche, capaci di trasformare le piazze in veri e propri laboratori di creatività e socialità.

“Vogliamo che cittadini, famiglie, bambini e studenti diventino protagonisti, non semplici spettatori – spiega l’assessora Vaccarella –. Il soggetto che gestirà il programma dovrà essere catalizzatore di idee ed energie propositive provenienti dalla città. Nel frattempo stiamo già lavorando a un calendario di iniziative per piazza Umberto, in collaborazione con l’assessora alle Culture Paola Romano, l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, l’Università e molte realtà attive sul territorio”.

La procedura per selezionare il soggetto attuatore partirà nei prossimi giorni, con l’intento di dare il via a un programma che non sia solo un intervento amministrativo, ma un vero motore di partecipazione civica e rigenerazione sociale.

