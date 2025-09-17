Bari si prepara a brillare: al via la gara per le luminarie natalizie

Il Comune di Bari ha pubblicato la procedura per l’affidamento biennale del servizio di allestimento e manutenzione delle luminarie cittadine, con un plafond massimo di 900.000 euro. L’iniziativa punta a valorizzare strade e piazze attraverso scenari illuminotecnici suggestivi, a partire dal Natale 2025, ma con possibilità di utilizzo anche durante altri eventi di rilievo cittadino.

“Il Natale a Bari, che inizia il 6 dicembre con la festa di San Nicola, è da anni un momento di socialità e attrazione, non solo per i baresi ma anche per turisti e residenti dei Comuni limitrofi – spiega l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Le luminarie sono diventate un simbolo della città e contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e festosa, capace di rendere piacevole l’esperienza in città e di sostenere le attività commerciali locali”.

Il servizio biennale prevede l’installazione, la manutenzione e l’assistenza tecnica di una vasta gamma di luminarie: dagli alberi conici illuminati a led, alle tradizionali strutture in legno con lampade colorate, fino a decorazioni sospese o da pavimento raffiguranti stelle, cuori, pacchi regalo e animali. Tutti gli allestimenti saranno progettati per garantire sicurezza, continuità e impatto scenografico lungo le vie cittadine.

La gara, aperta a soggetti qualificati, mira a individuare un partner capace di realizzare installazioni che siano non solo decorazioni luminose, ma veri e propri strumenti di attrazione culturale e sociale, rafforzando il legame tra la città e cittadini. La scadenza per partecipare è fissata al 6 ottobre 2025, alle ore 9. Tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito istituzionale del Comune di Bari, sezione “Bandi di gara e contratti”.