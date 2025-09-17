MERCOLEDì, 17 SETTEMBRE 2025
Una festa nel murattiano: Nugnes celebra il suo arrivo a Bari con un cocktail party

Venerdì 19 settembre

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 12:51
nugnes
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

Venerdì 19 settembre, dalle ore 18 alle 21, il civico 32 di via Nicolò Putignani accoglierà il primo evento di Nugnes a Bari, un appuntamento che traduce in esperienza la sua visione mediterranea fatta di moda, design contemporaneo e lifestyle. Un momento di incontro che segna l’inizio di un dialogo con la città e con il quartiere Murattiano, dove il brand ha scelto di radicarsi.

Le nuove boutique diventano parte del tessuto urbano barese, segnando un legame profondo con il quartiere e con la tradizione culturale della città. Gli spazi di via Putignani 26, 32, 45 e via Melo da Bari 91 portano oggi la firma Nugnes, come nuove tappe di un racconto di eleganza mediterranea. Attraverso le loro vetrine, i negozi entrano in dialogo con il quartiere, intrecciando moda, design e cultura in un confronto costante con la città che li ospita.

Per celebrare l’occasione, Nugnes ha coinvolto i designer Finemateria, Gianluca Sigismondi e Stefano Bassan, con un progetto site-specific dal titolo “Murattiani”. Entrambi saranno presenti all’evento per accompagnare i visitatori in un percorso che mette in dialogo le loro installazioni con lo spirito mediterraneo del brand. Le installazioni, collocate in vetrina, richiamano il contesto urbano circostante: sagome specchianti che evocano la pianta ortogonale del Murattiano si alternano a volumi morbidi in poliuretano espanso, simboli di accoglienza e calore. Un dialogo visivo tra rigore urbano e ospitalità mediterranea, che riflette la “filosofia Nugnes”.

A rendere l’atmosfera ancora più vibrante ci penseranno i dj Picca & Mars, con un set creato per accompagnare il flusso elegante dell’evento. Il cocktail party sarà curato da Hagakure, con il suo stile inconfondibile, capace di fondere suggestioni orientali e cultura mediterranea in un’esperienza sensoriale unica, mentre i vini delle Cantine San Marzano aggiungeranno una nota di eccellenza enologica al palato degli ospiti.

L’arrivo di Nugnes a Bari rappresenta l’occasione per radicare nel territorio una filosofia che da sempre contraddistingue il brand: l’idea di retail come esperienza di accoglienza. Non solo spazi di vendita, ma luoghi pensati per generare relazione, per far sentire ogni persona parte di un racconto condiviso, in continuità con la vocazione mediterranea della città.

«Per noi l’ospitalità non è un dettaglio, ma il cuore del nostro lavoro – afferma Beppe Nugnes. Aprire a Bari significa portare qui un modo di intendere il retail come casa aperta, dove la moda dialoga con la cultura, con il design e con le persone. Vogliamo che chi entra nelle nostre boutique viva un’esperienza di attenzione, calore e bellezza autentica, in sintonia con l’anima della città».

La storia di Nugnes si intreccia a una delle città chiave del Mediterraneo, crocevia di energie e culture diverse. Un nuovo orizzonte che diventa punto di partenza per raccontare, attraverso la moda e il design, un’idea di bellezza capace di appartenenza e visione internazionale allo stesso tempo.

