Bari, cerca di introdursi nel Sacrario: fermato dalla polizia locale

Ieri pomeriggio

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 12:26
polizia locale
  • 51 sec
villaggiodelgusto.com

È accaduto ieri alle ore 19:30 circa, quando una pattuglia della Locale, di transito lungo la via Gentile, ha sorpreso un uomo mentre, scavalcando la recinzione perimetrale, si stava introducendo all’interno del Sacrario Militare. Prontamente gli agenti si sono avvicinati, intimandogli di lasciare quel luogo, ordine al quale costui ha ottemperato. Una volta uscito dal sito, l’uomo, un 25enne, è stato identificato, residente a Bari.

Sono partite poi le verifiche per capire se erano stati commessi reati all’interno. Con esito negativo. In considerazione delle circostanze, dei fatti accertati e dei profili penalmente rilevanti che ne derivavano, l’uomo fermato, è stato condotto presso il Comando di Polizia Locale.

