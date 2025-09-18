Auto in fiamme a Modugno, un intossicato

Poco dopo mezzanotte nel comune di Casamassima scatta l’allarme per un azienda in fiamme, all’arrivo i vigili del fuoco trovano un rogo che coinvolgeva tre veicoli in sosta all’esterno. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 2 circa di notte.
Poco più tardi, intorno alle ore 2.30 auto in fiamme nel comune di Modugno, trattasi di Fiat 500, la squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha lavorato fino alle 4 per rimettere in sicurezza i luoghi ed evitare che le fiamme coinvolgessero le vicine abitazioni. Un residente accorso per i rumori ha poi lamentato la sparizione/furto della propria auto parcheggiata nei pressi della 500 in fiamme. Si segnala inoltre un intossicato al primo piano affidato in codice giallo ai sanitari.