Fuochi di artificio nel centro strada e in piena notte: la mania dei ‘botti’ a Bari continua a dilagare

In via Unità d'Italia - VIDEO -

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 14:00
Il video è di qualche giorno fa. E’ un tranquillo venerdì sera e in via Unità d’Italia in barba alle norme si spara al centro strada, ma soprattutto in piena notte. Quasi a Bari la “mania dei botti” non fa più notizia, lo spettacolo è giornaliero.

In città ormai è quasi una costante. E non ci sono distinzioni di quartieri e piazze. Da piazza del Redentore a piazza Risorgimento. Dal Libertà a Poggiofranco. La lista è infinita. I giovanissimi (e non) che esplodono fuochi d’artificio, tra la gente, in luoghi tra l’altro affollati, come possono esserlo le piazze, sono ovunque. Se si scorrono le cronache degli ultimi mesi e degli ultimi anni si nota come quanto accaduto solo poche ore fa non sia un caso isolato, tutt’altro.

Sicuramente potrebbe essere un compito non facile, né per le forze dell’ordine, né per la polizia locale, che fanno i conti ogni giorno con risorse limitate e con una sfida difficile, fronteggiare o limitare tali comportamenti. Comportamenti dettati da motivi ignoti. Ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un modo un po’ kitsch di festeggiare compleanni, comunioni, cresime, anniversari, matrimoni, laure. Insomma, non si perde nessuna occasione per sparare.

