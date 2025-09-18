Ampliamento del parco di Villa Bonomo a Bari, ok della giunta

Su proposta della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Giovanna Iacovone, nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’ampliamento del parco di Villa Bonomo, compreso la tra le opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi nell’ambito dell’Accordo di Programma INED. Il progetto approvato è stato adeguato alle richieste avanzate dagli uffici tecnici comunali in riferimento agli aspetti strutturali e botanici dei lavori previsti, nonché alla rete dei sottoservizi. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 939.423,33 euro e la polizza stipulata dal soggetto attuatore a copertura delle opere comprende anche la manutenzione del verde per cinque anni (a partire dalla data di consegna al patrimonio comunale).

La nuova area attrezzata, che si svilupperà su una superficie di circa 3.400 metri quadri su un terreno attiguo, ricompreso tra via Amendola e via Gino Strada, si connetterà al parco Bonomo attraverso la realizzazione di un secondo ingresso sul fronte di via Amendola. Il nuovo spazio attrezzato, a completamento dell’intervento pubblico eseguito su parco Bonomo, sarà strutturato anch’esso “a gradoni”, articolando i percorsi pedonali di connessione dei vari livelli con scale e rampe accessibili e si concluderà in un’area alberata di forma trapezoidale in cui saranno istallati arredi quali panchine, stalli per biciclette e cestini portarifiuti. La messa a dimora di diciotto alberi di medie dimensioni garantirà spazi ombreggiati, caratterizzando questo come luogo di sosta e di affaccio sul parco esistente. Nel corso dei lavori saranno realizzati gli impianti di pubblica illuminazione e di irrigazione a servizio del giardino .

Il progetto riguarda anche la realizzazione di un parcheggio pubblico per 27 posti auto, situato in prossimità di via Gino Strada, la cui esecuzione contempla l’impiego di materiali permeabili e la dotazione di verde – alberi e cespugli – in linea con i più recenti interventi realizzati sul territorio comunale per le aree di sosta attrezzate.

“Questa ulteriore area a standard della residenza, con i suoi 3.400 metri quadri di area a verde attrezzato e parcheggio – commenta Giovanna Iacovone -, andrà ad aggiungersi ai 20.000 metri quadri di parco Bonomo, uno spazio verde unico in città con i suoi alberi secolari e il suo disegno settecentesco che, sin dalla sua apertura al pubblico, a giugno 2024, ha incontrato grande apprezzamento da parte della cittadinanza.

La realizzazione e cura di questo nuovo spazio pubblico saranno a carico del soggetto attuatore, cui spetteranno dunque tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per cinque anni dalla consegna dell’opera”.