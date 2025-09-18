Open Turin Cup di Karate, quattro medaglie per l’asd Dojo Taka

Si è svolto a Torino lo scorso 12/13 settembre il XXIII OPEN TURIN CUP di Karate targato FIJLKAM WKF. Più di 550 atleti provenienti da Italia Belgio Germania e Francia si sono dati battaglia in questa competizione internazionale.

A rappresentare la Puglia e la città di Bari la ASD DOJO TAKA Tora del Maestro Fabio Di Bari, società che svolge la propria attività nel territorio del secondo Municipio Carrassi/Poggiofranco all’interno della scuola Elena Loi in via Bartolo nr.8

Sostenuta e supportata dall’amministrazione municipale non solo per la sua partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali ma anche per l’opera sociale che quotidianamente svolge nel quartiere a favore di molti giovani ragazzi.

Alla fine della due giorni di gara la TAKA Tora porta a casa un medagliere di tutto rispetto ovvero Di Bari Daniel medaglia d’oro- Melillo Gabriele medaglia d’oro Curione Daniele medaglia d’argento e Mininni Mikol medaglia di bronzo .

Quattro atleti in gara e quattro i podi e le medaglie conquistate. Non si smentiscono i quattro atleti reduci dall’ultimo trofeo delle Regioni FIJLKAM in cui tutti hanno conquistato il gradino più alto del podio e la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani in cui rappresenteranno la Puglia.

Soddisfatto il tecnico Fabio Di Bari per il livello tecnico dei suoi atleti ma soprattutto per la loro capacità di fare squadra. Prossimi impegni Trofeo Nekofeer a Ostia e Open League Roma.