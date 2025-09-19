Bari, ko anche a Palermo: al ‘Renzo Barbera’ finisce 2-0

Terza sconfitta stagionale per il Bari, che cade anche a Palermo. Nonostante la superiorità tecnica e fisica dei rosanero – almeno nel primo tempo – la squadra di Caserta ha provato a reagire, creando anche qualche pericolo per la porta di Joronen. Nella ripresa però i biancorossi hanno abbassato troppo il baricentro, limitandosi a contenere gli uomini di Inzaghi: una scelta che si è rivelata fallimentare. Così arriva la terza sconfitta stagionale, e la classifica comincia a far paura.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Palermo, il tecnico del Bari Fabio Caserta, recupera Cerri e Gytkjaer. L’allenatore calabrese schiera i suoi con il modulo 4-3-3: le due novità sono rappresentate dalla presenza dal primo minuto di Darboe e Castrovilli. Solo panchina per Gytkjaer.

Nel Palermo, il tecnico Pippo Inzaghi non può contare su Gomis e Bardi oltre che su Verre, ormai di fatto separato in casa a seguito della mancata cessione. L’ex bomber del Milan schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: Pohjanpalo guida l’attacco rosanero.

PRIMO TEMPO: La prima occasione è del Palermo con Pohjanpalo al 2’, ma Cerofolini è attento. Ancora rosanero un minuto dopo, ma anche stavolta l’estremo difensore del Bari è reattivo. La replica dei biancorossi arriva al 5’ con Moncini, il cui tiro-cross sibila alla destra di Joronen. La squadra di Inzaghi insiste e va al tiro con Palumbo: palla di poco fuori. Ma il Bari non sta a guardare e risponde con un’altra conclusione di Moncini, su pennellata di Castrovilli: palla a lato. Al 23’ Cerofolini si esalta respingendo una conclusione da fuori area di Ceccaroni. Un minuto dopo ci prova Dickman, ma la sua conclusione termina fuori. Cerofolini è strepitoso al 33’ nel dire di no a un tiro ravvicinato di Palumbo. È l’ultima emozione del primo tempo: squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo. Il Palermo parte forte e al 52’ va al tiro con Brunori, ma Vicari è provvidenziale. Al 57’ la squadra di Inzaghi trova il gol con lo stesso Brunori, ma il capitano rosanero è in fuorigioco. Al 58’ primi due cambi per i galletti: fuori Moncini e Darboe, dentro Gytkjaer e Pagano. Al 61’ colpo di testa di Gyasi, ma Cerofolini è attento. Si fa vedere Sibilli al 69’, ma la sua conclusione termina fuori. Il Palermo la sblocca al 76’ con il neoentrato Le Douaron, che calcia in area e supera Cerofolini. Al minuto 83 altre due sostituzioni per il Bari: dentro Antonucci e Cerri, fuori Castrovilli e Braunoder. Ultimo cambio al 90’: Rao per Dorval. Nel recupero i rosanero la chiudono con Gomes, che dal limite firma il 2-0. Finisce così Palermo-Bari, stagione 2025/26: al “Renzo Barbera” il risultato finale è 2-0.

PAGELLE: Cerofolini evita un passivo più pesante. Lampi di Castrovilli

Cerofolini 7, Dickmann 5,5, Vicari 6, Nikolaou 5,5, Dorval 5, Darboe 6 (58′ Pagano 5,5), Verreth 5, Braunoder 5,5 (83′ Antonucci sv), Sibilli 5, Moncini 6 (58′ Gytkjaer 5,5), Castrovilli 6 (83′ Cerri sv)

Caserta 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 76′ Le Douaron 92′ Gomes

Ammoniti: Darboe, Verreth, Nikolau

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 9 – 0

Corner: 6 – 1

Possesso palla: 48% 52%

FORMAZIONI INIZIALI

PALERMO: Joronen, Augello, Palumbo, Segre, Brunori (c), Ranocchia, Gyasi, Bani, Pohjanpalo, Pierozzi, Ceccaroni

Panchina: Avella, Pizzuto, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Diakitè, Blin, Peda, Corona, Veroli

BARI: Cerofolini, Dickmann, Vicari (c), Nikolaou, Dorval, Darboe, Verreth, Braunoder, Sibilli, Moncini, Castrovilli

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, , Meroni, Antonucci, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale: Alfredo Ianniello della sezione di Messina. VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Marco Monaldi (Macerata).

﻿

Foto Ssc Bari