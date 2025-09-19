A Bari un murale per Igor Protti: “E’ uno di noi”

Ci sono storie che restano scolpite nel cuore di una città. Igor Protti non è stato soltanto un calciatore: è stato simbolo di passione, grinta e umiltà. Con i suoi gol e con il suo sorriso ha regalato momenti indimenticabili ai tifosi, scrivendo pagine di calcio che hanno il sapore dell’autenticità e della gioia semplice, quella che accende gli stadi e unisce le persone.

Oggi, in un momento delicato della sua vita, la comunità sceglie di restituirgli un po’ di quella felicità. Nasce così un murale celebrativo, firmato dall’artista Silvio Paradiso e realizzato con il supporto dei volontari di Retake Bari, sulla cabina di trasformazione concessa da Enel Distribuzione.

Un gesto collettivo che testimonia come l’arte urbana possa diventare veicolo di memoria e di speranza. Dove prima c’era degrado, ora sorgerà un segno di bellezza: un’opera che racconta non solo la carriera di un grande sportivo, ma anche l’amore e il legame profondo tra una città e i suoi protagonisti.

Un progetto reso possibile grazie alla generosità di chi sceglie da sempre di investire nella comunità e nel territorio. Gelateria Gentile, da sempre legata a Bari e alle sue storie più autentiche, ha sostenuto l’iniziativa con un contributo concreto; Sikkens ha donato le vernici, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini possa dare nuova linfa alla città.

Omaggiare Igor Protti significa celebrare l’uomo e lo sport come linguaggio universale di felicità e ricordare che, insieme, si può trasformare un gesto in un dono, una parete anonima in un simbolo, un ricordo in futuro condiviso.