World Cleanup day, tutti insieme a Bari per raccogliere rifiuti e curare i beni comuni

Sabato 20 settembre a Bari appuntamento con il World Cleanup Day: un’occasione di mobilitazione per cittadini, scuole, associazioni e istituzioni, che potranno prendere parte a una giornata di partecipazione e cura dei beni comuni.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 settembre 2025, dalle ore 10:00, presso il giardino interno al mercato comunale di Via Giulio Petroni (Bari). L’evento è aperto a tutti: cittadini, scuole, associazioni e istituzioni sono invitati a partecipare. Per prendere parte all’iniziativa basta iscriversi tramite l’App Retake (link: bit.ly/4maZJHv).

Retake Bari torna a riappropriarsi di un luogo speciale e poco conosciuto: il giardino interno al mercato comunale di Via Giulio Petroni. Uno spazio rigoglioso di piante, fiori e arbusti, ma segnato da cattivi comportamenti: rifiuti abbandonati o trasportati dal vento dal vicino mercato, mozziconi di sigaretta, deiezioni canine e atti di vandalismo sulle pareti del bagno pubblico e sui muri perimetrali.

Quest’anno Retake Bari ha deciso di celebrare il World Cleanup Day “a modo suo”, con un’iniziativa che unisce azione civica, gioco e comunità: le Olimpiadi della Civiltà. Attraverso attività ludiche e piccoli giochi – dalla caccia ai mozziconi al recupero dei rifiuti dispersi, fino al ripristino delle superfici vandalizzate – cittadini, famiglie e frequentatori del mercato saranno coinvolti in un percorso di sensibilizzazione attiva e divertente.

La scelta di organizzare questa edizione all’interno di un mercato è stata assunta per essere più vicini alla gente, contaminare con buone pratiche, trasmettere messaggi positivi e rigenerare luoghi spesso trascurati o sottoutilizzati. Portare cura ed energia in questi spazi significa restituirli alla comunità, valorizzandoli e facendo emergere il loro potenziale.

Come al solito, l’unione farà la forza: la manifestazione sarà svolta insieme agli amici di Retake Mola di Bari, al gruppo giovani del Rotary Rotaract Bari, al Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e alla Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità, con la collaborazione di AMIU Puglia e con il patrocinio del Municipio 2 del Comune di Bari.

Attesa una grande partecipazione, come accade in tutto il mondo, alla più grande mobilitazione civica globale dedicata alla tutela dell’ambiente e alla rigenerazione dei beni comuni. Un’unica grande iniziativa diffusa in oltre 190 Paesi, che quest’anno coinvolge anche Bari grazie all’impegno del gruppo locale di Retake.

Il 2025 segna un’edizione particolarmente significativa: in tutta Italia, da Nord a Sud, i volontari Retake si uniranno a milioni di persone in ogni angolo del pianeta per valorizzare spazi pubblici e rafforzare i legami di comunità. È un’occasione per ribadire un messaggio chiaro: rigenerare il territorio significa anche costruire luoghi più vivibili, inclusivi e solidali.

“Il World Cleanup Day è l’occasione per far sentire la nostra voce insieme a milioni di cittadini in tutto il mondo. Non si tratta solo di prendersi cura degli spazi, ma di affermare un modello di comunità più attenta e sostenibile” dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake. “Invitiamo tutti a unirsi, perché la cura dell’ambiente parte da ciascuno di noi e insieme possiamo fare davvero la differenza”, conclude.