Napoli, alle 10 si è sciolto il sangue di San Gennaro: il miracolo è compiuto

Si è ripetuto questa mattina il miracolo di San Gennaro, il “miracolo della liquefazione del sangue” nel Duomo di Napoli. L’annuncio ai fedeli alle 10 circa dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Il vescovo ha esposto le ampolle ai fedeli e ha mostrato il liquido contenuto all’interno di esse, che è apparso liquefatto. L’annuncio è avvenuto con lo sventolio di un fazzoletto bianco.

Le porte del Duomo sono state aperte intorno alle 8, è seguita la Santa messa e, poi, la lettura della Passione di San Gennaro. Alle 10, il vescovo si è recato alla Cappella dove sarà accolto dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’abate, in rappresentanza della Deputazione che custodisce le reliquie e amministra il Tesoro del Santo. Dalla cassaforte è stata prelevata l’ampolla e affidata a Battaglia, che l’ha condotta all’altare maggiore.