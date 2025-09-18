GIOVEDì, 18 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,846 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,846 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Napolitano store, scoperta maxi frode: “Fatture false ed evasione dell’Iva”

Sigilli dei finanzieri a beni per 6 milioni tra cui uno yacht

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 12:43
Screenshot_20250918_123232_TikTok
  • 40 sec
villaggiodelgusto.com

Commercializzavano “in nero” telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però il cliente doveva assolutamente pagare in contanti: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per 5.740.561 euro a una società di Casalnuovo di Napoli che commercia elettrodomestici e telefoni cellulari e al suo amministratore.

Tra i beni a cui sono stati messi i sigilli dal gip su richiesta della Procura di Nola figurano un immobile di Napoli, che si trova nel quartiere Gianturco della città e uno yacht di 16,5 metri, entrambi risultati intestati fittiziamente a terzi.

Secondo i finanzieri la società gestita dal tiktoker Angelo Napolitano, avrebbe realizzato  una frode all’Iva attraverso fatture per operazioni inesistenti, senza applicazione dell’imposta, emesse nei confronti di società “cartiere” prive di dipendenti e di reale operatività e sistematicamente inadempienti agli obblighi tributari.

 

La società finita al centro delle indagini, che pubblicizzava quotidianamente la propria attività sui social, ha conosciuto negli ultimi anni un’esponenziale e anomala crescita del fatturato (da 2,2 milioni di euro nel 2017 a 20,8 milioni di euro nel 2023).

Il tiktoker imprenditore ha respinto le accuse: “Dimostrerò la regolarità della mia attività” ha detto.

 

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Tariffe “gonfiate” , sospesa per un...

A esito dell’istruttoria condotta dal settore Attività produttive, in seguito alla...
- 18 Settembre 2025
Cronaca

“Maltrattò marito che poi si suicidò”,...

La Procura di Bari  ha chiesto la condanna a 4 anni...
- 18 Settembre 2025
Cronaca

Auto in fiamme a Modugno, un...

Poco dopo mezzanotte  nel comune di Casamassima scatta l'allarme per un...
- 18 Settembre 2025
Dalla città

Bari, la statua di San Nicola...

San Nicola visita la 88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante....
- 18 Settembre 2025