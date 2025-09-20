SABATO, 20 SETTEMBRE 2025
Bari, runner colpito da un uovo in volto: la manifestazione di solidarietà

Questa mattina

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Settembre 2025 - 08:36
  • 44 sec
Riuniti sotto il Teatro Margherita, per lanciare un messaggio chiaro, forte e condiviso. Un gesto che, all’apparenza, potrebbe sembrare una semplice bravata, il lancio di un uovo contro Vito un runner durante un allenamento mattutino, in realtà ha colpito molto più in profondità.

“Quell’azione ha offeso lo sport barese – ha dichiarato il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti –  gli atleti che ogni giorno vivono le strade della nostra città con impegno, passione e rispetto. Ma soprattutto, ha toccato Bari stessa, ferendo un senso di appartenenza e civiltà che ci unisce e ci rende comunità. Tuttavia, oggi siamo qui a dimostrare che non solo non abbiamo fatto un passo indietro, ma due in avanti. Da questo episodio, che condanniamo senza esitazioni, nasce una risposta corale, una reazione decisa e piena di valori. La comunità sportiva barese è viva, presente, unita e sempre più determinata a crescere. Oggi gridiamo con forza che a Bari lo sport si può praticare con sicurezza, con serenità, con gioia. Il gesto infelice di pochi giorni fa non ci ha divisi, ma ci ha resi ancora più forti”.

Erano presenti associazioni runner baresi, federazione italiana atletica leggera, federazione italiana Triarlhon, associazione lotta VG sport & Fitness, Lorenzo Leonetti, Carla Palone, Pietro Petruzzelli

