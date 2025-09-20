SABATO, 20 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,887 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,887 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Furto in un appartamento nel Barese, arrestato 60enne

Aveva rubato soldi e beni del valore di 6mila euro

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Settembre 2025 - 08:33
carabinieri-auto logo
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

Carabinieri della Stazione di Cassano delle Murge hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 60 anni, residente a Bari, ritenuto responsabile (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) di un furto in abitazione commesso lo scorso 6 maggio in quel centro cittadino.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari e culminata con il provvedimento emesso dal Gip, è partita subito dopo la denuncia del furto.

I militari, attraverso un accurato sopralluogo e l’analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe trafugato elettrodomestici, monili in oro, orologi e altri oggetti di valore per un bottino complessivo di circa 6.000 euro.

Il 60enne è stato riconosciuto dai Carabinieri di Cassano, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Bari San Paolo, e rintracciato nella mattinata di ieri.

Dopo l’interrogatorio preventivo davanti al Gip, il Giudice ha emesso la misura cautelare, ritenendo fondati i gravi indizi raccolti dagli investigatori e attuali le esigenze cautelari; L’uomo resta ora ai domiciliari.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Poste Italiane spegne di notte 18...

Poste Italiane comunica che da ieri si è proceduto allo spegnimento...
- 20 Settembre 2025
Dalla città

Bari, a bordo di un furgone...

La Polizia di Stato a Bari, nell’ambito dei controlli mirati alla...
- 20 Settembre 2025
Cronaca

Esplode tanica di benzina nel Tarantino,...

Un uomo di 52 anni, a Manduria (Taranto), è rimasto gravemente...
- 20 Settembre 2025
Dalla città

Bari, la statua di San Nicola...

Oggi, sabato 20 settembre, nell’ambito della 88^ Campionaria Internazionale della Fiera...
- 20 Settembre 2025