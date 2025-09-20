Viaggiare non è per tutti: un italiano su quattro non può permettersi una vacanza

Viaggiare in Europa è ancora difficile per molti cittadini della Ue. Secondo i dati più recenti di Eurostat un cittadino dell’Unione europea su quattro non avrebbe potuto permettersi una vacanza di una settimana nel 2024. I Paesi settentrionali più ricchi segnalano un numero nettamente inferiore di famiglie che non sono in grado di permettersi un viaggio. Al contrario, gran parte dell’Europa meridionale e orientale continua ad essere in difficoltà.

Nel complesso, il 27% dei residenti nella Ue ha dichiarato di non avere i mezzi per una vacanza anche di breve durata. Nei Paesi più popolosi, come Francia, Germania, Paesi Bassi o Polonia, la percentuale era tuttavia inferiore alla media europea.

In Italia e in Spagna gran parte della popolazione non può ancora permettersi una vacanza di una settimana. Diversa la situazione in Lussemburgo, dove solo il 9% delle persone ha dichiarato di non potersi permettere una vacanza. Tutti i Paesi scandinavi hanno, invece, mostrato una percentuale inferiore al 15% della popolazione che non poteva permettersi una vacanza. La Svezia ha registrato il tasso più favorevole, pari all’11,6%.

Tra i Paesi con buone performance ci sono i Paesi Bassi con il 13% e la Slovenia con il 14,4%, che ha superato l’Austria nell’Europa centrale. Quest’ultima ha registrato il maggiore aumento di famiglie che non possono permettersi una vacanza rispetto al 2020. La percentuale è salita dal 12,8% al 18,9%.

La situazione è apparsa molto diversa nei Paesi con economie più deboli. In Romania, quasi sei persone su dieci, il 59%, hanno dichiarato di non potersi permettere una settimana di vacanza. Anche Grecia (46%) e Bulgaria (41%) hanno registrato alcuni dei livelli di povertà più elevati all’interno dell’Unione.

Nel frattempo, Cipro ha registrato un forte calo del numero di persone impossibilitate a trascorrere una settimana di vacanza fuori casa. Il numero è sceso da 42,5 milioni nel 2020 al 33,2% nel 2024. Nonostante la ricchezza economica dell’Unione Europea, i dati evidenziano il persistente divario negli standard di vita, con i viaggi che rimangono fuori dalla portata di milioni di cittadini della Ue.