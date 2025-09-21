Pizza 3D: tra fantascienza e forno a legna

La pizza stampata in 3D sembra una trovata da film di fantascienza, eppure è già realtà.

Da qualche anno aziende come Natural Machines con la sua Foodini o BeeHex con il “Chef 3D” stanno portando questa tecnologia fuori dai laboratori per farla entrare nelle cucine e nei locali più innovativi.

L’idea è semplice e al tempo stesso rivoluzionaria: impasti, salse e condimenti vengono caricati in capsule e depositati con precisione strato dopo strato, fino a comporre una pizza personalizzata, pronta poi per essere cotta. E qui arriva il bello, perché la stampa 3D non si limita a replicare quello che già conosciamo: permette di creare forme insolite, pizze a tema, persino loghi o disegni personalizzati.

Una vera esperienza creativa, che affascina soprattutto chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Non è solo questione di estetica, però. La promessa della stampa alimentare è anche quella di ridurre sprechi, offrire alternative per diete specifiche (gluten free, vegane, proteiche) e garantire coerenza e rapidità nei luoghi affollati, come fiere o stadi, dove BeeHex ha dimostrato di poter stampare una pizza in circa un minuto, prima della cottura finale. Certo, non tutto fila liscio: le stampanti hanno costi alti, la cottura rimane un passaggio essenziale e la fragranza del forno a legna resta insostituibile!

Forse non sostituirà mai la tradizionale pizza napoletana, con la sua crosta bruciacchiata e il profumo che riempie i vicoli, ma potrà affiancarla come alternativa futuristica, veloce e divertente. E chissà, magari tra qualche anno diremo davvero “stampami una pizza” con la stessa naturalezza con cui oggi chiediamo “la solita”.