Scuola e social, il 75% dei ragazzi italiani usa YouTube per studiare

Ormai d'uso comune anche da parte degli insegnanti, lo studio

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 13:59
Tre studenti su quattro in Italia dichiarano di utilizzare YouTube come supporto per la scuola, mentre il 70% lo sfrutta anche per svago e intrattenimento. È quanto emerge da una ricerca condotta da Livity e Oxford Economics all’interno del più ampio YouTube Impact Report 2025, che ha coinvolto oltre 7.000 giovani in sette Paesi europei.

La piattaforma di Google si conferma così la più utilizzata dagli adolescenti per l’apprendimento, superando TikTok, Instagram e Snapchat. Non solo: anche gli adulti la considerano uno strumento educativo. Secondo lo studio, l’84% degli insegnanti ha già utilizzato contenuti YouTube a supporto delle lezioni o dei compiti, e il 67% ritiene che aumenti il coinvolgimento degli studenti. Anche le famiglie esprimono fiducia: l’80% dei genitori considera YouTube e YouTube Kids fonti affidabili di contenuti educativi e di intrattenimento, mentre il 71% si sente sicuro nel permettere ai figli di usare la piattaforma in autonomia.

Per il 66% degli intervistati, YouTube ha un ruolo centrale nella scoperta del mondo da parte dei più piccoli, soprattutto per chi fatica a trovare un senso di comunità (60%). “Anche in Italia – commenta Francesca Mortari, Director YouTube Southern Europe – lavoriamo ogni giorno con creator, partner e media per rendere YouTube un luogo che favorisca la crescita e l’ispirazione dei più giovani”.

