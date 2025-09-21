Puglia, crolla il raccolto di mandorle: 60% in meno per le gelate di marzo

Anche nel 2025 il clima pesa come un macigno sulla produzione di mandorle in Puglia. Secondo Coldiretti Puglia, le gelate di marzo hanno causato un taglio medio del 60%, con punte drammatiche fino al 100% in alcune aree.

Un duro colpo per un settore che negli ultimi anni stava vivendo una fase di riscoperta e apprezzamento sia sul mercato nazionale che internazionale. Proprio questa crescente domanda ha però alimentato l’interesse degli “agropirati”, che – denuncia Coldiretti – acquistano mandorle dall’estero, sia da Paesi comunitari che extracomunitari, per rivenderle in Puglia e in Italia come prodotto locale. A peggiorare il quadro c’è la scarsa trasparenza sull’origine della frutta secca utilizzata in prodotti trasformati, come le creme spalmabili alle nocciole o i dolci: “Un’anonimia – avverte Coldiretti – che rischia di penalizzare i produttori autentici e ingannare i consumatori”.