Nuovo collegamento da Bari e Nantes a partire da aprile

Dal prossimo 9 aprile Bari sarà collegata a Nantes. Il volo, operato dalla compagnia Transavia, permetterà di ampliare il network internazionale del ‘Karol Wojtyla’ e di rispondere ad una sempre più crescente domanda da e per la Francia. La capitale dei Paesi della Loira e il capoluogo pugliese, quindi, saranno collegati due volte a settimana, ogni giovedì e domenica fino al 22 ottobre (il giovedì partenza da Nantes alle 16:50 e arrivo a Bari alle 19:20; partenza da Bari alle 20:05 e arrivo alle 22:50. Domenica: partenza da Nantes alle 6:40 e arrivo alle 9.10; partenza da Bari alle 9:55 e arrivo alle 12:40).

“La ripresa del collegamento annunciato nel 2019 e sospeso a causa del Covid – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è un segnale importante di resilienza e di grande lavoro che stiamo portando avanti. Questo riavvio risponde a una domanda crescente da e verso la Francia, un mercato fondamentale per il nostro network internazionale.

Grazie a questo volo, i passeggeri potranno nuovamente godere di una connessione comoda, veloce e diretta, implementando rapporti e connessioni tra Puglia e Francia.

Siamo convinti che questo collegamento rappresenti un tassello fondamentale nella nostra strategia di espansione internazionale e nell’ampliamento del nostro network, che si arricchisce di un’opportunità in più per tutti i viaggiatori d’affari e turisti. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo che siamo entusiasti di vivere insieme ai nostri passeggeri e che è il frutto di una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia”.

Nantes, città francese che si affaccia sull’oceano Atlantico, spesso definita la Venezia dell’ovest per i suoi tanti canali, è lo scalo ideale per chi ama visitare i Paesi della Loira, la Bretagna e la Normandia ed il volano perfetto per chi desidera raggiungere iconiche mete nel nord ovest della Francia, come Mont Saint Michel o Saint Malo.

L’aeroporto di Nantes – Atlantique si trova a poco meno di 15 chilometri dal centro della città, raggiungibile sia con bus navetta in circa 20 minuti, oppure in autobus, tram e taxi.

Il volo verrà operato da uno dei 40 Boeing 737-800 della compagnia, dalla capienza di 189 passeggeri oppure da uno dei 7 nuovissimi Airbus A321neo, con 232 posti a sedere.