Dal 23 settembre referti on line solo su Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Portale dei Referti di Laboratorio, a cui si accedeva dalla sezione Referto online del Portale della salute, non sarà più in funzione dal 23 settembre. Da quel giorno basterà un semplice click al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per avere tutti i dati necessari: oltre a referti clinici e farmacologici anche dati anamnestici, diagnosi, prescrizioni e dati clinici sempre a portata di mano, garantendo una continuità assistenziale senza confini territoriali.

Il FSE consente di visualizzare on-line e stampare i referti del Laboratorio analisi, 24 ore su 24, in alternativa al tradizionale ritiro cartaceo.

Questo strumento digitale è essenziale anche per i professionisti della salute e per i medici, così da fornire cure tempestive e accurate, permettendo di monitorare costantemente lo stato di salute del paziente e di coordinarsi con altri specialisti. Il FSE rappresenta un grande passo avanti per l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria, offrendo ai pazienti una gestione delle cure ottimale, anche quando si trovano lontani da casa.

Si ricorda, in caso di necessità, che tutti i cittadini possono sempre rivolgersi ai Punti di Facilitazione Digitale presenti presso tutti i CUP dell’Asl Bt per essere supportati dai facilitatori digitali nell’utilizzo di Internet, del FSE e dei dispositivi digitali.

Il facilitatore digitale, infatti, supporta lo sviluppo di competenze digitali di base nella cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che non accede ancora a internet e ai suoi servizi ed individuando le esigenze dei singoli cittadini fornendo loro supporto e orientamento.