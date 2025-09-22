LUNEDì, 22 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,928 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,928 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Due vittime della strada in poche ore a Foggia: nella notte è morto un ragazzo di 30 anni

Ieri è deceduto un 22enne

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Settembre 2025 - 09:58
ambulanza
  • 4 sec
villaggiodelgusto.com

Un 30enne è morto in un incidente stradale avvenuto attorno all’una della notte scorsa a Foggia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo viaggiava a bordo di un’Opel Antara quando, per cause in corso di accertamento, è finito prima contro una pensilina degli autobus cittadini, e poi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

E’ deceduto sul colpo. E’ probabile che l’uomo stesse rientrando a casa a San Severo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Solo qualche ora prima, nella notte tra sabato e domenica, sempre a Foggia, un giovane di 22 anni ha perso la vita mentre a bordo di un motociclo, in compagnia di una ragazza rimasta ferita, si è scontrato con un’auto guidata da una donna, anche lei ferita

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Vasto incendio a Giovinazzo: diversi capannoni...

Vasto incendio ieri pomeriggio nel comune di Giovinazzo. I soccorsi sono...
- 22 Settembre 2025
Dalla città

Bari, a Torre a Mare in...

Sono al momento in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle...
- 22 Settembre 2025
Primo Piano

Corteo pro Gaza davanti al consolato...

"Assassini", "vergogna", "Israele fascista, Stato terrorista". Con questi slogan il corteo...
- 22 Settembre 2025
Dalla città

Giornata da incubo per molti passeggeri:...

Giornata da incubo per molti passeggeri. Dovevano raggiungere Bari, ma il...
- 22 Settembre 2025