Fiera del Levante 2025: numeri in crescita e un gesto di solidarietà

Il presidente Frulli: "Sappiamo dove possiamo migliorare"

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Settembre 2025 - 15:13
gaetano frulli
  • 34 sec
villaggiodelgusto.com

Si è chiusa con un bilancio positivo l’88ª edizione della Fiera del Levante. Il presidente Gaetano Frulli ha sottolineato la soddisfazione per i 249 mila visitatori, appena sotto l’obiettivo dei 250 mila, ma comunque in netta crescita rispetto all’anno scorso. L’interesse maggiore è stato suscitato dall’intesa con UNICEF: circa il 5% degli incassi, pari a circa 25 mila euro, sarà destinato ai progetti dell’organizzazione internazionale, un gesto concreto di solidarietà che ha impreziosito questa edizione.

Frulli ha inoltre confermato l’intenzione di utilizzare il quartiere fieristico durante tutto l’anno, trasformandolo in un punto di riferimento per eventi e manifestazioni anche al di fuori della tradizionale campionaria. La crescita del flusso di visitatori è stata agevolata anche dall’utilizzo dell’online, con i momenti di maggior affluenza concentrati nel pomeriggio e un weekend di chiusura particolarmente intenso, che ha rappresentato il vero picco finale della manifestazione.

Con un mix di numeri in aumento, attenzione alla solidarietà e strategie per mantenere vivo il quartiere fieristico tutto l’anno, l’88ª Fiera del Levante lascia dunque un segno positivo, ma il presidente Frulli non si accontenta: “Sappiamo dove possiamo migliorare e lavoreremo per riuscir﻿ci”. ﻿

