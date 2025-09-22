Fiera del Levante: la ASL di Bari ha portato la salute tra la gente

La salute si è fatta vicina ai cittadini durante la Fiera del Levante, dove la ASL di Bari ha trasformato gli spazi fieristici in un vero e proprio hub di informazione e prevenzione. Oltre 2.600 persone hanno chiesto indicazioni sui servizi sanitari, usufruendo direttamente delle attività messe a disposizione, mentre chi segue la rete ha potuto monitorare le iniziative attraverso i canali social dell’azienda, raggiungendo oltre 240 mila utenti e superando il milione di visualizzazioni.

Tra i momenti più apprezzati, le dimostrazioni pratiche di tecniche salvavita condotte dagli infermieri-istruttori del SET 118, che ogni pomeriggio hanno coinvolto circa 750 persone di tutte le età. Non sono mancati test e consulenze: 260 cittadini hanno partecipato agli screening oncologici, 150 hanno effettuato lo screening per l’Epatite C, più di 160 hanno chiesto consigli nutrizionali, quasi 80 hanno verificato la salute dei polmoni con la spirometria, 45 hanno usufruito di una consulenza cardiologica e 62 hanno effettuato la prima visita per la prevenzione dei tumori testa-collo.

“Abbiamo portato la salute tra la gente, il più vicino possibile ai bisogni delle persone”, ha commentato il direttore generale Luigi Fruscio, sottolineando l’obiettivo dell’iniziativa “La ASL è sempre con te”: sensibilizzare alla prevenzione, promuovere stili di vita sani e facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Un risultato reso possibile dal lavoro di oltre cento professionisti appartenenti ai diversi profili e strutture aziendali, che hanno messo competenze e passione al servizio dei cittadini.

Anche i servizi di Terapia del dolore, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria infantile e le attività del Dipartimento di Prevenzione hanno registrato numerose adesioni, con un approccio innovativo alla prevenzione attraverso il gioco interattivo “Project Playgue”. Fruscio ha già annunciato l’intenzione di riproporre l’iniziativa l’anno prossimo, ampliando l’offerta delle attività per raggiungere sempre più persone.﻿