Meteo: tanta pioggia e fine del caldo. Ecco l’autunno anche in Puglia

Nei prossimi giorni condizioni di tempo perturbato e fresco in gran parte d'Italia

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Settembre 2025 - 12:35
Questa settimana promette di regalarci sensazioni molto differenti rispetto a quella passata: stiamo infatti rapidamente passando da una vera a propria coda d’estate a un tempo dalle caratteristiche tipicamente autunnali. Ad assicurarlo è il team del meteo Giuliacci. In effetti, durante questa settimana, quando soprattutto al Nord, quando al Centro e quando al Sud, pioverà praticamente tutti i giorni, e sono probabili nuovi episodi di maltempo intenso, con il rischio quindi di veri e propri nubifragi. In particolare oggi rovesci e temporali bagneranno soprattutto il Nordest e il Centro, mentre mercoledì 24 settembre, da nord a sud, l’ombrello tornerà utile in quasi tutta Italia. Parziale tregue giovedì 25 settembre, ma alla fine del giorno è atteso un nuovo peggioramento, a cominciare dal Nordovest, e per venerdì 26 settembre si prevedono piogge, a tratti anche intense, in gran parte delle nostre regioni. E nel weekend?

Chiaramente, spiegano sempre gli esperti di Giuliacci, la situazione è particolarmente complessa e quindi è elevato il grado di incertezza per il fine settimana che però, in base alle proiezioni più aggiornate, risulterà anch’esso caratterizzato da maltempo, con le piogge che, almeno in base alle attuali proiezioni, dovrebbero concentrarsi soprattutto al Centro-Sud. A rendere questa settimana decisamente più autunnale ci saranno però anche le temperature, in calo praticamente dappertutto. Al Centro-Nord e in Sardegna il fresco si farà sentire già nella prima parte della settimana, mentre al Sud bisognerà attendere tra giovedì e venerdì, quando si smorzerà definitivamente il caldo anomalo.

Download PDF
