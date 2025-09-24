Bari punta sull’elettrico: 320 nuove colonnine in città

La mobilità sostenibile fa un passo avanti a Bari. La giunta comunale ha infatti approvato una mappatura dettagliata delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con l’obiettivo di rendere la città più accessibile, verde e organizzata. Attualmente sono già operative circa 80 postazioni, ma il piano prevede l’installazione complessiva di 320 colonnine distribuite in tutti i quartieri.

Da Murat a Japigia, passando per Sant’Anna, Palese, Poggiofranco e San Girolamo, la scelta delle localizzazioni è stata guidata da criteri precisi: vicinanza a luoghi frequentati, facilità di accesso e rispetto dei posti auto esistenti, soprattutto nelle zone più trafficate. Ogni postazione è georeferenziata e inserita nella piattaforma GIS del Comune, garantendo così una gestione trasparente e innovativa del servizio.

L’iniziativa vuole rispondere non solo alla crescente domanda dei cittadini e delle aziende per punti di ricarica, ma anche incentivare l’uso di veicoli elettrici, riducendo l’impatto ambientale e favorendo una mobilità urbana più sostenibile.

Il prossimo passo sarà la pubblicazione di un avviso pubblico a cui le società interessate dovranno fare riferimento per l’installazione delle nuove colonnine, aprendo così la strada a un’espansione concreta e programmata della rete elettrica cittadina.﻿