MERCOLEDì, 24 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,981 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,981 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari punta sull’elettrico: 320 nuove colonnine in città

Da Murat a Japigia, arriva una rete di ricarica capillare

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 16:25
foto scaramuzzi
  • 35 sec
villaggiodelgusto.com

La mobilità sostenibile fa un passo avanti a Bari. La giunta comunale ha infatti approvato una mappatura dettagliata delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con l’obiettivo di rendere la città più accessibile, verde e organizzata. Attualmente sono già operative circa 80 postazioni, ma il piano prevede l’installazione complessiva di 320 colonnine distribuite in tutti i quartieri.

Da Murat a Japigia, passando per Sant’Anna, Palese, Poggiofranco e San Girolamo, la scelta delle localizzazioni è stata guidata da criteri precisi: vicinanza a luoghi frequentati, facilità di accesso e rispetto dei posti auto esistenti, soprattutto nelle zone più trafficate. Ogni postazione è georeferenziata e inserita nella piattaforma GIS del Comune, garantendo così una gestione trasparente e innovativa del servizio.

L’iniziativa vuole rispondere non solo alla crescente domanda dei cittadini e delle aziende per punti di ricarica, ma anche incentivare l’uso di veicoli elettrici, riducendo l’impatto ambientale e favorendo una mobilità urbana più sostenibile.

Il prossimo passo sarà la pubblicazione di un avviso pubblico a cui le società interessate dovranno fare riferimento per l’installazione delle nuove colonnine, aprendo così la strada a un’espansione concreta e programmata della rete elettrica cittadina.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Musica

Bari diventa la capitale europea del...

Per quattro giorni Bari diventa la capitale europea del jazz. Dal...
- 24 Settembre 2025
Attualità

Bari, catturati tre cinghiali a Lama...

Da quasi un decennio il Comune di Bari lavora per tenere...
- 24 Settembre 2025
Dalla città

Bari celebra la scienza in Piazza...

Quest’anno Bari torna a illuminarsi di scienza e innovazione con la...
- 24 Settembre 2025
Attualità

Bari, il Palazzetto di San Pio...

Il Palazzetto dello Sport di San Pio continua a far parlare...
- 24 Settembre 2025