Bari celebra la scienza in Piazza Umberto

Quest’anno Bari torna a illuminarsi di scienza e innovazione con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, l’evento internazionale che dal 2005 porta ricercatori e cittadini a confrontarsi, giocare e sperimentare insieme. La manifestazione, che si svolgerà venerdì 26 settembre, ma con anteprime già dal 24, promette un programma ricco di laboratori, esperimenti e incontri in grado di coinvolgere visitatori di ogni età.

Le attività prenderanno il via già al Museo della Matematica e nelle collezioni scientifiche dei Dipartimenti di Chimica e Fisica dell’Università di Bari, dove sarà possibile osservare strumenti storici e riflettere sull’evoluzione della ricerca scientifica. La giornata clou del 26 settembre inizierà con un workshop all’Università LUM sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo accademico, per poi spostarsi dalle 16 alle 23 in Piazza Umberto I, cuore pulsante dell’evento, dove oltre 70 gazebo offriranno esperienze multidisciplinari guidate dai ricercatori stessi.

Dalla robotica all’ingegneria, dalla medicina all’ambiente, dall’archeologia all’arte, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le ultime frontiere della ricerca direttamente da chi ogni giorno lavora per comprenderle e svilupparle. Non mancheranno momenti sul palco con interventi dei ricercatori, dei rappresentanti istituzionali e delle Università, rendendo Piazza Umberto uno spazio di scambio e curiosità scientifica per tutta la città.

“Il 26 settembre torna l’appuntamento che più di ogni altro ci consente di entrare nel cuore delle attività di ricerca svolte dalle università e centri di ricerca della nostra città – afferma il sindaco di Bari, Vito Leccese –. Un evento unico nel suo genere che contribuisce a rigenerare Piazza Umberto, rendendola più sicura e fruibile, e a trasformare Bari in una vera città universitaria.”

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di numerosi enti e università, tra cui UniBa, Politecnico di Bari, Università LUM, CNR, INFN, CREA e molte altre istituzioni scientifiche e culturali, insieme al supporto di media partner come Rai Cultura e Rai Radio3. Grazie a questo impegno collettivo, cittadini e studenti avranno l’occasione di esplorare, curiosare e dialogare con la comunità scientifica, scoprendo come la ricerca possa incidere sulla vita quotidiana e sul futuro del territorio.

Per scoprire il programma completo e tutte le attività della Notte dei Ricercatori a Bari è possibile visitare la pagina ufficiale: https://www.sharper-night.it/bari﻿