MERCOLEDì, 24 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,981 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,981 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Petruzzelli candidato del PD alle regionali: “Ora è il momento della Puglia”

“Mai come ora avrò bisogno del supporto di chi mi conosce e mi stima”

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 17:28
petruzzelli decaro
  • 10 sec
villaggiodelgusto.com

Dopo anni di impegno nella città di Bari, Pietro Petruzzelli (attuale Assessore comunale allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy),﻿ si prepara a portare la sua esperienza sul palcoscenico regionale. La segreteria provinciale del Partito Democratico ha ufficialmente inserito il suo nome nella lista dei candidati per le elezioni del 23 e 24 novembre.

Accanto al sindaco Antonio Decaro, Petruzzelli si presenta a questa nuova sfida con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita iniziato in città, ma estendendolo all’intera regione Puglia. “In questi anni abbiamo migliorato la città di Bari sotto tanti aspetti. Adesso, è il momento della Puglia, una bellissima regione che tanto è cambiata ma che ancora tanto può cambiare, in meglio. Mai come questa volta avrò bisogno di voi, del supporto delle persone che mi stimano e mi vogliono bene.Insieme possiamo fare la differenza, ancora una volta.”

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Musica

Bari diventa la capitale europea del...

Per quattro giorni Bari diventa la capitale europea del jazz. Dal...
- 24 Settembre 2025
Attualità

Bari, catturati tre cinghiali a Lama...

Da quasi un decennio il Comune di Bari lavora per tenere...
- 24 Settembre 2025
Dalla città

Bari celebra la scienza in Piazza...

Quest’anno Bari torna a illuminarsi di scienza e innovazione con la...
- 24 Settembre 2025
Attualità

Bari, il Palazzetto di San Pio...

Il Palazzetto dello Sport di San Pio continua a far parlare...
- 24 Settembre 2025