Petruzzelli candidato del PD alle regionali: “Ora è il momento della Puglia”

Dopo anni di impegno nella città di Bari, Pietro Petruzzelli (attuale Assessore comunale allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy),﻿ si prepara a portare la sua esperienza sul palcoscenico regionale. La segreteria provinciale del Partito Democratico ha ufficialmente inserito il suo nome nella lista dei candidati per le elezioni del 23 e 24 novembre.

Accanto al sindaco Antonio Decaro, Petruzzelli si presenta a questa nuova sfida con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita iniziato in città, ma estendendolo all’intera regione Puglia. “In questi anni abbiamo migliorato la città di Bari sotto tanti aspetti. Adesso, è il momento della Puglia, una bellissima regione che tanto è cambiata ma che ancora tanto può cambiare, in meglio. Mai come questa volta avrò bisogno di voi, del supporto delle persone che mi stimano e mi vogliono bene.Insieme possiamo fare la differenza, ancora una volta.”