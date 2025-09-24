MERCOLEDì, 24 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,972 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,972 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Pioggia di droni attacca la Global Sumud Flotilla. Un attivista barese: “Siamo a 40 miglia a sud di Creta”

Non si registrano feriti tra i membri degli equipaggi

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 10:20
Antonio La Piccirella flotilla
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

La Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria composta dalle imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo con destinazione Gaza, è stata colpita da una serie di attacchi in acque internazionali a sud di Creta. Secondo quanto spiega sui social Antonio La Piccirella, attivista barese presente sul posto, si tratta di “droni e oggetti non identificati”. L’attacco ha coinvolto almeno tre imbarcazioni – Zefiro, Morgana e Taigete – ma fortunatamente non si registrano feriti tra i membri degli equipaggi. La Piccirella assicura che è stato lanciato l’allarme e che si trovano “a 40 miglia a sud di Creta”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, il settore dei trasporti si...

Un tavolo di confronto che promette di portare cambiamenti concreti per...
- 24 Settembre 2025
Attualità , Politica

Bari, caos in consiglio comunale. Carrieri:...

Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere ordinario si è trasformato in...
- 24 Settembre 2025
Salute e Medicina

Rimosso un tumore alle ovaie da...

Una donna della provincia di Taranto è stata sottoposta a un...
- 24 Settembre 2025
Dalla città

Mari e fiumi puliti, in Puglia...

Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28...
- 24 Settembre 2025