Pioggia di droni attacca la Global Sumud Flotilla. Un attivista barese: “Siamo a 40 miglia a sud di Creta”

La Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria composta dalle imbarcazioni partite da diversi porti del Mediterraneo con destinazione Gaza, è stata colpita da una serie di attacchi in acque internazionali a sud di Creta. Secondo quanto spiega sui social Antonio La Piccirella, attivista barese presente sul posto, si tratta di “droni e oggetti non identificati”. L’attacco ha coinvolto almeno tre imbarcazioni – Zefiro, Morgana e Taigete – ma fortunatamente non si registrano feriti tra i membri degli equipaggi. La Piccirella assicura che è stato lanciato l’allarme e che si trovano “a 40 miglia a sud di Creta”.