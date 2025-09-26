Elezioni regionali in Puglia: al via iter per la selezione degli scrutatori

In vista delle elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Puglia, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, la Commissione Elettorale del Comune di Bari procederà alla nomina degli scrutatori di seggio elettorale.

La Commissione Elettorale Comunale ha deliberato che la nomina degli scrutatori si svolgerà tramite estrazione, mediante la individuazione degli scrutatori (iscritti nell’apposito albo) nel modo seguente:

fino all’80% degli scrutatori sarà estratto tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che avranno inviato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo; nella comunicazione sarà anche possibile dichiarare di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Bari (perché disoccupato o inoccupato) e/o di essere iscritto all’Ufficio per il collocamento mirato di Bari (perché appartenente alle “categorie protette”) e tali requisiti facoltativi costituiranno un titolo di preferenza nella nomina ad assumere la funzione di scrutatore;

la restante parte degli scrutatori (minimo il 20%) sarà estratta tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari, indipendentemente dall’invio della disponibilità di cui al punto precedente;

saranno esclusi dal sorteggio gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che alla data della consultazione abbiano compiuto il 75° anno di età.

L’elettore del Comune di Bari, già iscritto all’albo degli scrutatori, può quindi inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione delle consultazioni in argomento, entro lunedì 20 ottobre 2025 (incluso).

L’interessato dovrà scaricare il modulo di dichiarazione disponibile nella sezione dedicata alle elezioni, compilarlo, firmarlo e inviare all’indirizzo scrutatori@comune.bari.it:

la dichiarazione di disponibilità, compilata e firmata;

la copia di un documento di identità.

Si ricorda che nella dichiarazione tutti i dati devono essere scritti in stampatello ben leggibile e occorre:

compilare i campi obbligatori: cognome, nome, sesso, luogo di nascita, data di nascita (formato gg/mm/aaaa), codice fiscale;

compilare i campi facoltativi: recapito telefonico, e-mail/PEC, campo “disoccupato o inoccupato”, campo “categorie protette”.

Si ricorda che l’interessato trasmette la propria disponibilità consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 78 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..

Saranno considerate inammissibili e/o irricevibili le dichiarazioni:

inoltrate da coloro non iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari

inoltrate da coloro iscritti all’albo che abbiano già compiuto 75 anni di età alla data del 23 novembre 2025 (saranno accettate, quindi, le dichiarazioni inoltrate da coloro nati dal 24 novembre 1950, incluso, in poi)

in cui non sono stati compilati i campi obbligatori

con dati non coerenti con il documento di identità allegato

prive di data e firma in calce alla dichiarazione

non leggibili

mancanti della copia del documento di identità.

Se dopo l’invio l’elettore si rendesse conto di aver compilato la dichiarazione in modo errato e/o incompleto, o di non aver allegato alla e-mail uno o entrambi i documenti richiesti (dichiarazione e documento di identità), dovrà inviare una nuova e-mail, che annulla e sostituisce la precedente.

La dichiarazione sarà valutata dalla Commissione Elettorale al fine della eventuale nomina effettiva quale componente del seggio elettorale.

Tale nomina verrà notificata presso la residenza del cittadino. In ogni caso sarà possibile consultare l’elenco dei nominativi dei componenti effettivi del seggio elettorale e delle riserve che sarà anche consultabile sul sito del Comune nella sezione dedicata alle elezioni.

Si evidenzia che le operazioni dei seggi, che coinvolgeranno gli scrutatori, avranno inizio sabato 22 novembre 2025 entro e non oltre le ore 16.00.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 23 novembre 2025 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine della votazione di lunedì 24 novembre 2025.

Si ricorda, infine, che sono esclusi dalla funzione di scrutatore:

i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

gli appartenenti a Forze armate in servizio

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per informazioni, fino al giorno 20 ottobre 2025, è possibile contattare i numeri 080 5773739 – 0805773714 – 0805773777, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00.