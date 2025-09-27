Bari, spariti per l’inaugurazione del terminal. “Ora i senzatetto riprendono i loro ‘spazi’ alla stazione”

Portici usati come rifugio dei senzatetto con condizioni igieniche precarie e sporcizia. La denuncia si protrae da anni da parte dei residenti di via Capruzzi che ormai si ritrovano a segnalare il problema, senza alcun intervento. Alcune persone senza fissa dimora trovano rifugio per la notte sotto i portici. La loro presenza, purtroppo, ha portato con sé una serie di problematiche che incidono profondamente sulla qualità della vita dei residenti e sulla vivibilità dell’intera zona. In particolare condizioni igieniche precarie: la sporcizia e i rifiuti abbandonati sotto i portici creano un ambiente insalubre e maleodorante, con conseguenti rischi per la salute pubblica. Si vive anche con un senso di insicurezza: la presenza di persone che dormono sotto i portici, soprattutto nelle ore serali e notturne, genera un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, che temono per la propria incolumità. Senza considerare il decoro urbano compromesso: l’immagine di una delle vie principali della città risulta gravemente compromessa da questa situazione di degrado.

“Da cittadina che ogni giorno utilizza il sottopassaggio della stazione – segnala quindi una signora – è mai possibile dover vedere sempre questo scenario? Sono spariti per i due giorni prima e dopo l’inaugurazione del Terminal, ma si sono subito dopo riappropriati dello spazio sotto i portici. A livello igienico non è davvero una situazione sostenibile”.