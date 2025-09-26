Global Sumud Flotilla, i 41 sindaci della Città metropolitana di Bari scrivono alla Meloni

Il Sindaco della Città metropolitana di Bari, Vito Leccese, insieme ai Sindaci dei 40 Comuni del territorio metropolitano, ha scritto una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere la crescente e profonda preoccupazione riguardo alla grave situazione che sta vivendo la Global Sumud Flotilla, attualmente impegnata in acque internazionali in una missione umanitaria di pace.

«Nelle ultime ore, infatti, le imbarcazioni sono state ripetutamente prese di mira da droni e ordigni con attacchi che mettono in pericolo la vita di tutti i partecipanti – scrivono i sindaci -. La GSF ha già registrato esplosioni nelle vicinanze delle imbarcazioni e in alcuni casi è stata colpita, con danneggiamenti riportati causati da potenti bombe sonore e sostanze urticanti. Pertanto – continuano – chiediamo con urgenza una ferma e immediata presa di posizione pubblica per condannare questi attacchi illegali e la conseguente attivazione di tutti i canali diplomatici e internazionali per garantire la protezione e la sicurezza dei partecipanti, unitamente all’esercizio di una forte pressione diplomatica e politica sui responsabili, per porre fine a queste azioni ostili e del tutto illegittime». I Sindaci concludono chiedendo formalmente «un intervento immediato per garantire che la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla possa proseguire in sicurezza».