VENERDì, 26 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,011 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,011 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Global Sumud Flotilla, i 41 sindaci della Città metropolitana di Bari scrivono alla Meloni

"Chiediamo con urgenza una ferma e immediata presa di posizione pubblica per condannare questi attacchi illegali"

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Settembre 2025 - 12:05
provincia città metropolitana
  • 41 sec
Il Sindaco della Città metropolitana di Bari, Vito Leccese, insieme ai Sindaci dei 40 Comuni del territorio metropolitano, ha scritto una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere la crescente e profonda preoccupazione riguardo alla grave situazione che sta vivendo la Global Sumud Flotilla, attualmente impegnata in acque internazionali in una missione umanitaria di pace.
«Nelle ultime ore, infatti, le imbarcazioni sono state ripetutamente prese di mira da droni e ordigni con attacchi che mettono in pericolo la vita di tutti i partecipanti – scrivono i sindaci -. La GSF ha già registrato esplosioni nelle vicinanze delle imbarcazioni e in alcuni casi è stata colpita, con danneggiamenti riportati causati da potenti bombe sonore e sostanze urticanti. Pertanto – continuano – chiediamo con urgenza una ferma e immediata presa di posizione pubblica per condannare questi attacchi illegali e la conseguente attivazione di tutti i canali diplomatici e internazionali per garantire la protezione e la sicurezza dei partecipanti, unitamente all’esercizio di una forte pressione diplomatica e politica sui responsabili, per porre fine a queste azioni ostili e del tutto illegittime». I Sindaci concludono chiedendo formalmente «un intervento immediato per garantire che la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla possa proseguire in sicurezza».
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica

Perché la notte ha sempre avuto...

C'è qualcosa nella notte che trasforma il modo in cui ascoltiamo...
- 26 Settembre 2025
Attualità

“Gravi violazioni dei diritti umani a...

Il Consiglio dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia,...
- 26 Settembre 2025
Attualità

Sei comuni della provincia di Bari...

Per la prima volta nella storia recente sei Comuni dell’area metropolitana di...
- 26 Settembre 2025
Economia

Nasce in Puglia un’iniziativa internazionale per...

Nasce in Puglia un’iniziativa internazionale che unisce imprese, Associazioni e Città...
- 26 Settembre 2025