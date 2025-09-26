Rapina nel centro commerciale a Molfetta, due feriti

Paura questa mattina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, dove un uomo armato ha tentato una rapina in una gioielleria. Il malfattore, con il volto coperto da una maschera di plastica bianca, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale intorno alle 10.30, minacciando i presenti. A fermarlo è stato un carabiniere in pensione che, nel tentativo di bloccarlo, ha ingaggiato una colluttazione.

Nella colluttazione il malvivente ha esploso diversi colpi, almeno cinque, ferendo l’ex militare alle gambe. L’uomo ha poi tentato la fuga provando a sequestrare un’auto all’esterno, senza riuscirci. E’ stato bloccato dai Carabinieri e fermato. Anche il rapinatore è rimasto ferito. A terra sarebbero stati trovati un doppio caricatore e parte della refurtiva, caduta nel parcheggio e restituita ai titolari della gioielleria. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, la polizia locale e il 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale. Le immagini di videosorveglianza e quelle amatoriali dei testimoni aiuteranno a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto

In riferimento al grave episodio accaduto questa mattina all’interno del centro commerciale, la direzione del Gran Shopping Molfetta comunica che la sicurezza all’interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell’ordine e il servizio di sicurezza interno. Le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini. Ringraziamo forze dell’ordine e soccorritori.

(il rapinatore all’esterno mentre tenta di fuggire, sparando- screen da video registrato dai presenti)

(notizia in aggiornamento)