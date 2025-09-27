SABATO, 27 SETTEMBRE 2025
Bari “vola” alto: è tra le città più desiderate dagli italiani. La prima è Parigi

Crescono i viaggiatori e l’aeroporto diventa uno degli scali più vivaci della stagione

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Sab, 27 Settembre 2025 - 08:25
L’estate 2025 ha visto milioni di italiani mettersi in viaggio, trasformando i mesi di giugno, luglio e agosto in un vero e proprio boom di partenze. Non solo le classiche mete internazionali come Parigi, Amsterdam e Londra hanno dominato la scena, ma anche le città italiane hanno saputo conquistare i viaggiatori, con Bari che si è ritagliata un posto di rilievo nella classifica delle destinazioni più cliccate.

Secondo i dati di Parclick.it, app leader in Europa per la prenotazione dei parcheggi, il capoluogo pugliese si è posizionato al 19° posto tra le 30 mete più ricercate dagli italiani, superando città come Madrid e Copenaghen. Un risultato che conferma la crescente attrattiva di Bari come hub turistico, capace di unire cultura, mare e un’offerta gastronomica che sta conquistando sempre più visitatori.

Non stupisce, quindi, che il flusso di viaggiatori sia cresciuto non solo verso la città vecchia e il lungomare, ma anche verso le località della provincia, rendendo l’aeroporto “Karol Wojtyła” uno degli scali più trafficati dell’estate. In totale, le ricerche di parcheggio negli aeroporti italiani sono aumentate del 24% rispetto al 2024, segno che la voglia di partire è più viva che mai.

Tra le altre mete italiane in classifica spiccano Catania, Lampedusa, Napoli e Palermo, mentre per il divertimento internazionale continuano a dominare Ibiza, Malta e le Canarie. Sul fronte delle destinazioni a lungo raggio, New York resta un sogno intramontabile, seguita da Dubai e Zanzibar.

