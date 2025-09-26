“La sentenza emessa dal gup del Tribunale di Bari, Giuseppe De Salvatore, a seguito dell’inchiesta ‘Codice Interno’ è un segnale forte a difesa di chi crede fermamente nei valori della legalità e della lotta alla mafia – è il commento del Sindaco di Bari -. Il Tribunale ha accertato l’esistenza di reati gravi che hanno ferito enormemente la città. Per questa ragione il Comune si è costituito parte civile e il Tribunale ha condannato gli imputati al pagamento di una provvisionale di 200.000 euro. Restano in ogni caso gli enormi danni arrecati all’immagine della città oltre che alle regole della democrazia.
È vero che l’Amministrazione ha colto l’occasione drammatica dell’inchiesta per intervenire implementando anticorpi in sede di controllo, ma è importante sottolineare come la città intera debba riflettere sul nuovo monito della Magistratura: il pericolo delle infiltrazioni mafiose, purtroppo, attraversa molti settori della nostra comunità. Per questo nessuno deve chiamarsi fuori da una battaglia di civiltà, che riguarda il futuro stesso di Bari”.
Sentenza Olivieri, Leccese: “Un segnale di legalità e della lotta alla mafia”
