SABATO, 27 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,044 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,044 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la Lega ringrazia le forze dell’ordine per i presidi nelle piazze

Dopo i continui episodi di violenza

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 20:01
WhatsApp Image 2025-09-27 at 10.08.21
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Una delegazione di dirigenti della Lega Bari (tra cui l’ex parlamentare Annarita Tateo) si è recata ieri nelle piazze “dello spaccio” (Battisti/Umberto/Moro), per omaggiare le Forze dell’Ordine impegnate in un servizio straordinario di controllo. Dopo le aggressioni e gli insulti ricevuti (di recente) dagli agenti, si è ritenuto di dimostrare la concreta vicinanza alle Forze dell’Ordine di tanti cittadini baresi. E’ stato quindi consegnato un piccolo dono simbolico al Funzionario Responsabile della Polizia di Stato e sono state raccolte le prioritarie esigenze degli agenti per migliorare questo tipo di servizi di controllo del territorio.
“Abbiamo voluto ringraziare personalmente le Forze dell’Ordine  presenti in gran numero nelle piazze “dello spaccio – ha dichiarato il consigliere comunale e commissario metropolitano della Lega Giuseppe Carrieri “d – Chiediamo a Questore e Prefetto di stabilizzare questi controlli e di renderli periodici e costanti, sino a quando ordine e sicurezza saranno ripristinati in questa parte centrale e strategica della Città. Purtroppo oggi degrado, disordine, sporcizia e “anarchia” regnano in queste piazze, allocate a pochi metri dal “salotto” di Bari, malgrado i recenti sforzi (anche degli operatori AMIU) compiuti per arginare il caos. Per troppo tempo tutto si è consentito; e ci vorrà molto tempo (non qualche intervento spot) per bonificare questo pezzo di Bari oggi quasi fuori controllo. Tolleranza zero e stop invasione in questi spazi è il forte messaggio che chiediamo le autorità lancino ai troppi irregolari extracomunitari presenti; sono loro i principali responsabili dello stato di profondo degrado e insicurezza di queste piazze di Bari che i Baresi vogliono pulite e sicure ”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

L’inflazione si attesta al +1,6%: ricadute...

L’inflazione ad agosto si attesta al +1,6%, con un impercettibile rallentamento...
- 27 Settembre 2025
Politica

Bari, la Lega ringrazia le forze...

Una delegazione di dirigenti della Lega Bari (tra cui l’ex parlamentare...
- 27 Settembre 2025
Salute e Medicina

Natalità in calo inarrestabile, gravidanze sempre...

Il professor Gianluigi Pilu, 68 anni, tra i più autorevoli ginecologi...
- 27 Settembre 2025
Nazionale

Sanità allo stremo, uno su dieci...

La sanità pubblica italiana è allo stremo. Secondo i dati 2024,...
- 27 Settembre 2025