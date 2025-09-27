SABATO, 27 SETTEMBRE 2025
Tornato i treni sulla linea Caserta-Foggia: sospesi invece due collegamenti per Roma

Per i lavori sull'alta velocità

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 17:52
Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta – Benevento – Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, per un impegno economico complessivo di circa 430 milioni di euro.

I lavori hanno portato all’attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino e di una nuova località di servizio di diramazione dei treni nel tratto Caserta – Cancello gestito con il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che, a regime, incrementerà gli standard di regolarità della circolazione. Realizzati, inoltre, lavori di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione su alcuni ponti della linea Benevento – Foggia. Da oggi sono quindi tornati i treni sulla linea Caserta – Benevento – Foggia.

Inoltre per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, dal 28 settembre il Frecciargento Roma Termini– Lecce (p. 8.05) e il Frecciarossa Lecce – Roma Termini (p.12.46) saranno temporaneamente sospesi. I treni Intercity 703 e 704 saranno invece cancellati tra Caserta e Bari Centrale e sostituiti da bus.

Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

